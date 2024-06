X Ogólnopolski Dzień Diety Bezglutenowej w Lesznie 2024. Największe bezglutenowe spotkanie w Polsce z udziałem ponad 2,5 tysiąca osób

To już dziesiąta edycja. Zaczynaliśmy od skromnego pikniku w Grzybowie, a dziś mamy zapisanych dwa i pół tysiąca uczestników z całej Polski. To wspaniała okazja i dla dzieci możliwość zjedzenia hot doga z budki, bo zwykle jest to niemożliwe, by kupić dziecku smakołyk bezglutenowy – mówi Marta Krzyżanowska – Sołtysiak, Bezglutenowa Mama, organizatorka imprezy.