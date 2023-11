Z parkingu na osiedlu skradziono dwa busy jednej z firm z Leszna

To dwa busy: Fiat Ducato o numerach PL 4822G oraz Citroën Jumper z tablicami: PL 4836G. Jeżeli ktokolwiek coś widział, bardzo prosimy o informację - z takim apelem zwrócili się właściciele aut w mediach społecznościowych.

Do kradzieży dwóch samochodów doszło w nocy z 13 na 14 listopada 2023. Nad ranem brak aut zauważyli pracownicy firmy. Natychmiast zawiadomili policję.

Oba pojazdy należą do pralni chemicznej działającej w budynku przy ulicy Węgierskiej. To właśnie spod jej siedziby na osiedli zostały skradzione. Oba miały zabudowy przystosowane do usług pralniczych.

Wartość skradzionych samochodów oszacowano na 70 tysięcy złotych.