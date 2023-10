Za nami wybory z rekordowa frekwencją. Do gmin powiatu leszczyńskiego trafią dodatkowe pieniądze

Bonus finansowy dla gmin z wysoką frekwencję

Od wczesnego rana trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych. W niektórych lokalach wyborczych w Lesznie ustawiają się kolejki chętnych do oddania głosów. Będzie można to zrobić do godziny 21.00. W…

Przed wyborami parlamentarnymi rząd zapowiedział akcję profrekwencyjną. Akcja skierowana była do gmin liczących do 20 000 mieszkańców. Gminom, w których frekwencja przekroczy 60 proc. obiecano niemałe pieniądze. Rząd mówił o 250 000 złotych wsparcia dla kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych czy zespołów ludowych i kolejnych 250 000 złotych do podziału na kluby sportowe z terenu gminy.

Gmina Lipno z najwyższa frekwencją w powiecie leszczyńskim

W każdej gminie powiatu leszczyńskiego frekwencja przekroczyła 70 proc. co oznacza, że do każdego z samorządów powinno trafić 500 000 złotych. A 2 000 000 ekstra do gminy Lipno, gdzie frekwencja była najwyższa. Razem do gminy Lipno powinno trafić 2 500 000 złotych, o czym poinformował wójt Łukasz Litka.

Michał Wiśniewski