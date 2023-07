Zagrodzone dojście do wody w Boszkowie. Będą kary, ale czy skuteczne?

Letnicy z Boszkowa są oburzeni grodzeniem dostępu do linii brzegowej przez prywatnych właścicieli obiektów Horizon Park, Antonińskiej (dawniej Sułkowski) i Aquariusa. Brzegiem w tym miejscu nie da się przejść, bo płoty ustawiono w taki sposób, by to maksymalnie utrudnić.

Odcinanie dostępu do linii brzegowej oburza letników i mieszkańców.

Zagrodzone dojście do wody w Boszkowie. Będą kary Michał Wiśniewski

To skandal. Betonują letnisko zawłaszczając nawet dostęp do wody. To skandal – mówi nam mieszkanka letniska.

Linią brzegową administrują Wody Polskie. Prawo jasno określa, że zagrodzone jest grodzenie nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Zagrodzone dojście do wody w Boszkowie. Będą kary Michał Wiśniewski