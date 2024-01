Zakończyła się inwestycja za prawie 2 400 000 złotych. Nowy kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 4 w Lesznie

Nowe boiska przy Zespole Szkół nr 4 w Lesznie

Przy Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie zakończyła się budowa nowoczesnego kompleksu sportowego. Uczniowie mają do dyspozycji boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, boisko do piłki siatkowej oraz siłownię plenerową.

Dariusz Staniszewski