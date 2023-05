Zakupy w Lesznie sprzed lat. Zobaczcie jak dawniej kwitł handel w naszym mieście Michał Wiśniewski

Czy handel i usugi na leszczyńskiej starówce mogą wrócić do czasów swojej świetności sprzed dekad? Dziś liczba lokali do wynajęcia przygnębia, ale kiedyś centrum Leszna wyglądało zupełnie inaczej. Kwitł tu handel i działały cenione lokale. Do historii przeszły choćby takie jak sklep braci Kotlarskich, cukiernia Dolecki, czy artykuły żelazne Przymuszała na Rynku. Przenieśmy się jednak dziś w czasie i zobaczmy, jak wyglądał handel w Lesznie przed laty.