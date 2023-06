Zamkną drogę od skrzyżowania na DK12 do Pawłowic. Będą konieczne objazdy

Najpierw remont krajowej drogi numer 12 na odcinku Kąkolewo – Garzyn, a teraz prace na prowadzącej do niej drogi powiatowej z Pawłowic. Powiat Leszczyński właśnie zaczyna swoją inwestycję, która przez pewien czas będzie oznaczać utrudnienia dla kierowców.

Roboty poprawkowe powodują utrudniania na drodze krajowej numer 12 w powiecie leszczyńskim. Wykonawca prac wymienia na świeżo wyremontowanej drodze odcinki asfaltu. Powoduje to utrudnienia w ruchu.

GDDKIA kończy już trwający wiele miesięcy remont DK12 od Kąkolewa do Garzyna. Jeszcze przed miesiącem drogowcy musieli wykonywać tam poprawki właśnie w rejonie skrzyżowania na Dobramyśl i Pawłowice.

Z powodu przebudowy wy drogi powiatowej od skrzyżowania z krajową „12” do posesji nr 116 przy ulicy Wielkopolskiej w Pawłowicach od 13 czerwca 2023 ten odcinek zostanie zamknięty dla ruchu. Zakres wykonywanych obecnie przez spółkę Strabag prac wymaga korzystania z całej szerokości drogi – informuje Powiat Leszczyński.

Te prace realizował inny wykonawca niż wybrany przez powiat.

Na skrzyżowaniu DK12 z DP nr 4791P Pawłowice – Osieczna po stronie lewej na długości około 530 metrów prowadzone były przez wykonawcę roboty poprawkowe związane z wymianą nawierzchni warstwy ścieralnej – tłumaczył Marcin Kucharczak z poznańskiego oddziału GDDKiA.

Modernizacja odcinka drogi krajowej numer 12 od Kąkolewa do Garzyna rozpoczęła się na początku 2022 roku. Jak zapewnia GDKKiA, główny cel inwestycji to poprawa bezpieczeństwa ruchu między innymi przez wymianę nawierzchni, budowę wysepek zwalniających ruch i doświetlenie przejść dla pieszych oraz okolic skrzyżowań. Dodatkowo remont pozwolił na zwiększenie ,,nośności'' nawierzchni do 11,5 tony.