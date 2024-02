Zamknięte skrzyżowanie ulic Myśliwska - Łowiecka w Lesznie. Część kierowców jeździ po trawnikach

Prace na skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w Lesznie trwają od 2023 roku.

Na budowę nowej nawierzchni na ulicy Łowieckiej otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa - informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

Zamknięte skrzyżowanie Myśliwskiej i Łowieckiej w Lesznie Michał Wiśniewski

Prace trwają obecnie w obrębie skrzyżowania i oznaczały konieczność całkowitego zamknięcia Myśliwskiej. To oznacza, że główna droga dojazdowa do Gronówka stała się nieprzejezdna. Można skorzystać z objazdów, ale część kierowców wybiera przejazd trawnikami obok boiska przy Łowieckej leżącego przy Szkole Podstawowej numer 5. widać to wyraźnie śladach na uszkodzonym trawniku.

Remont Myśliwskiej ma poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku drogi w ruchu drogowym.