Zamknięto dziś drogę Osieczna - Goniembice w powiecie leszczyńskim. Powodem jest poważne uszkodzenie nawierzchni

Zleciliśmy w ramach tej inwestycji także przygotowanie projektu. Na etapie projektowym nic nie wskazywało na to, że mogą dziać się tam takie rzeczy. Będzie przygotowany nowy projekt i wykonany ponownie ten odcinek ścieżki. Dopiero po tej analizie wyciągniemy wnioski co do przyczyn tej sytuacji – tłumaczył wtedy wicestarosta.