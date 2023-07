Zapadł wyrok za śmiertelne potrącenie 13- letniej rowerzystki na Nowym Świecie pod Lesznem. Sprawca ma zostać aresztowany 2 lata po wypadku

Do tragedii doszło 16 lipca 2021 roku po godzinie 19.00 przy Nowym Świecie na powiatowej drodze prowadzącej do Leszna z Nowej Wsi. Kierowca skody jechał od strony Leszna w kierunku Pawłowic, w tym samym kierunku co 13-latka. Do wypadku doszło w momencie, gdy nastolatka skręcała prawidłowo ze ścieżki rowerowej na przeciwny pas w miejscu, gdzie dozwolony był przejazd rowerami i obowiązywało ograniczenie prędkości dla kierowców. Kilka miesięcy wcześniej doszło tam do tragicznego wypadku, w którym zginęło małe dziecko.

Potrącona przez 32-latka z Lipna dziewczynka trafiła śmigłowcem do szpitala. Obrażenia były jednak tak poważne, że lekarzom nie udało się uratować jej życia.