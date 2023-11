Zaskakujące wnioski z dużego raportu. „Demograficzna lokomotywa” graniczy z Lesznem

Przybywa mieszkańców w powiecie leszczyńskim

Na podstawie wyników wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Instytut Pokolenia zdiagnozował tendencje demograficzne w Polsce. Analizowano sytuacje w powiatach, bo są one obszarami, w których prowadzona jest codzienna aktywność mieszkańców. Raport znajdziesz TUTAJ

Michał Wiśniewski

Mimo spadku populacji w kraju i postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, rośnie liczba mieszkańców największych miast w Polsce, a wśród powiatów można wyróżnić 12 „demograficznych lokomotyw”, samorządów z największym saldem migracji oraz wysoką dzietnością. Wśród nich jest powiat leszczyński - informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie.

W ocenie ekspertów Instytutu Pokolenia powiat leszczyński osiągnął dobry wyniki wbrew niesprzyjającym warunkom do rozwoju, w tym dużej odległości do wielkich miast. Pozostałe powiaty to: wrocławski, grodziski, poznański, bielski, piaseczyński, wołomiński, kartuski, pucki, wejherowski, średzki i miński.