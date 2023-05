Zderzenie busa i pociągu na przejeździe koło Leszna. Awaria rogatek?

Do wypadku doszło o godzinie 11.00 w niedzielę 28 maja 2023. Samochód renault traffic jechał od strony Przybyszewa w kierunku drogi krajowej numer 12 w Lasocicach. Przejazd na ulicy Okrężnej w Lasocicach wyposażony jest w sygnalizatory wizualne i ćwiekowe oraz rogatki. Mimo to doszło tam do zderzenia.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca przejechał przejazd kolejowy i wtedy w tył jego auta uderzył pociąg towarowy. Nikt nie odniósł obrażeń. Zarówno 35-letni kierowca busa jak i maszynista byli rzeźwi – mówi Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Na miejscu pracuje policja i komisja PKP, które muszą ustalić dokładny przebieg tego zdarzenia.