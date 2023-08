Zderzenie między Gołanicami a Jezierzycami Kościelnymi przez psy, które wbiegły nagle na drogę. Jeden z kierowców ostro hamował Michał Wiśniewski

Dwa uszkodzone auta to bilans porannego wypadku, do którego doszło na trasie Gołanice – Jezierzyce Kościelne w czwartek 10 sierpnia 2023. Na drogę wybiegły dwa psy, które zmusiły kierowcę jednego jednego do gwałtownego hamowania. Jadący za nim kierowca skody wjechał w tył pojazdu z przodu.