Zimowa podróż do miasteczka blisko Leszna. Osieczna zachwyca o każdej porze roku

Osieczna - jeden z piękniejszych zakątków Wielkopolski

Z Leszna do Osiecznej jest raptem kilka kilometrów. Ten dystans wystarczy, aby wszystko dookoła sąsiadujących ze sobą miejscowości było inne. Przyzwyczajonym do płaskiego jak stół krajobrazu Leszna, Osieczna może przypaść do gustu. Jezioro Łoniewskie, do którego przyklejone jest nieduże miasteczko i pofalowany teren z bujną roślinnością, budzą zachwyt nie tylko mieszkańców Leszna. Latem nad jeziorem wypoczywają turyści z całej Polski.

Osieczna liczy nieco ponad 2 400 mieszkańców, a gmina, której jest stolicą około 9 200. Niezwykłe ukształtowanie okolica zawdzięcza lodowcowi, który dotarł tutaj kilkadziesiąt tysięcy lat temu. I właśnie z jeziorem Łoniewskim, o które ociera się Osieczna wiąże się jeden z największych sekretów miasteczka. Chodzi o tajemniczy korytarz biegnący na dnie jeziora Łoniewskiego. Legendę o ganku biegnącym na dnie jeziora Łoniewskiego znajdziesz TUTAJ