Zmiany w zaniedbanej części Leszna rozpoczną przenosimy MZZ do nowej siedziby. Później nadejdzie czas na nowe przedszkole i park Dariusz Staniszewski

Z początkiem lutego ruszy przeprowadzka Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie. Spółka przeprowadzi się do nowego budynku, na który wydano blisko 9 000 000 złotych. To nie koniec zmian w tej części Leszna, bo samorząd szykuje się do rewitalizacji parku Johanna Heermanna i budowy nowego przedszkola. „To co wydarzy się na przestrzeni kilku lat w tej części Leszna, na pewno zmieni to miejsce" mówi prezydent Łukasz Borowiak.