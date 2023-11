Czołowe zderzenie na drodze do Pawłowic. Podróżujący trafili do szpitala w Lesznie i Gostyniu Dariusz Staniszewski

W sobotę - 25 listopada 2023 roku około 16.00 na drodze do Pawłowic w powiecie leszczyńskim doszło do czołowego zderzenia audi i opla. Kierowców obu auto i dwoje dzieci przetransportowano do szpitala w Lesznie i Gostyniu. Na miejscu wypadku pracują służby.