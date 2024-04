Śmierć na polnej drodze w Górce Duchownej koło Leszna. Mężczyzna zmarł w samochodzie

Zgłoszenie dotarło do służb ratunkowych w Lesznie krótko przed godziną 12.30 we wtorek 23 kwietnia 2024. Wynikało z niego, że za sanktuarium w Górce Duchownej znajduje się polna droga prowadząca do wsi Olszewo i to właśnie tam przypadkowa osoba zauważyła leżącego starszego mężczyznę. Nie dawał żadnych oznak życia.