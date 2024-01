Dzięki mieszkańcom nie doszło do tragedii. Pijana kobieta staranowała autem płot w Bojanowie

Zgłaszająca nabrała pewności, gdy kierująca volkswagenem passatem zatrzymała się na 17 Stycznia i wysiadła z auta. Jej zachowanie wskazywało, że jest pijana. Gdy kobieta kierująca autem z powrotem do niego wsiadła, piesza podeszła do volkswagena, który miał już uruchomiony silnik i zabrała kluczyk kierującej. Był to jednak samochód uruchamiany poprzez wciśnięcie guzika, zatem w takim aucie zabranie kluczyka po odpaleniu silnika nie uniemożliwia jazdy - relacjonuje przebieg zdarzenia Beata Jarczewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.