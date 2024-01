Każda złotówka liczy się. Powiodła się zbiórka pieniędzy na kask korygujący dla małej Wiktorii z Leszna

Zbiórka pieniędzy na kask korygujący dla Wiktorii

Do 9 stycznia 2024 roku trwa zbiórka pieniędzy na leczenie, rehabilitację i sprzęt dla Julii May z Leszna. Dziewczyna urodziła się poważnie chora z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem, skoliozą…

Oczekiwaną sumę 10 000 złotych udało się zebrać. Swoją cegiełkę do tego, aby Wiktoria mogła dostać potrzebny jej kask korygujący, dołożyły 134 osoby. Dzięki wielkim sercom darczyńców udało się zebrać 10 779 złotych. Jeśli ktoś chciałby dorzucić kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych dla Wiktorii, to może zrobić to za pośrednictwem Zrzutki.pl. Link potrzebny do zbiórki znajdziesz TUTAJ