Rozdamy aż 1000 sadzonek w Lesznie. Bądź eko na wiosnę i zamień plastik na roślinę

Akcja „Bądź eko na wiosnę" w Lesznie

O tym, jak ważna jest dbałość o zielone otoczenie, od lat przekonują zarówno naukowcy, jak i aktywiści na rzecz ochrony środowiska. Choć świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, to nadal jeszcze jest wiele do zrobienia. Cegiełkę do walki o czyste środowisko może dołożyć każdy z mieszkańców Leszna.

Dlaczego tak ważne jest dbanie o ekologię?

Ekologiczne podejście do życia i dbanie o naturalne środowisko jest bardzo ważne. Od lat mówi się o tym coraz częściej, ale to od wyboru każdego z nas zależy, jak w przyszłości będzie wyglądała Ziemia. Dbać o środowisko i ekologię można na wiele sposobów, począwszy od segregacji śmieci, po wybór organicznej żywności, minimalizowanie użycia wody czy prądu.

Ważne jest, aby robić cokolwiek, co może przyczynić się do ratowania naszego naturalnego środowiska. Można na przykład pamiętać o tym, aby nie wyrzucać do kosza zakręconych plastikowych butelek. Wcześniej trzeba zdjąć z nich nakrętki. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że zamkniętej butelki nie da się zgnieść, przez co obszary zajmowane przez odpady rosną w szybkim tempie.

Włączając się w naszą akcję wspomożesz środowisko i dostaniesz żywą roślinkę doniczkową. Co należy zrobić, aby dostać sadzonkę? Wystarczy przynieść plastikowe nakrętki i butelki.