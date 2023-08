Subaru dachowało nieopodal Leszna. Kierowca tłumaczył, że na drogę wybiegło zwierzę

Dachowanie subaru na drodze S5

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku. Tylko w piątek - 4 sierpnia 2023 roku na drogach zginęły 3 osoby, dlatego wakacje są okresem wzmożonej pracy służb mundurowych rozdysponowanych do wypadków…

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - wakacje 2023

Każdego dnia przez całe wakacje, na stronie POLICJA.PL prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, wraz z informacją o zdarzeniu z ostatniej doby oraz od początku wakacji.

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest na bieżąco aktualizowana. Mundurowi chcą zwrócić uwagi na skalę tragedii do których dochodzi na drogach i skłonić do refleksji użytkowników dróg. Chociaż wakacje dopiero przekroczyły półmetek, to na drogach zginęło 195 osób. Kolejne 32 osoby umarły w ciągu 30 dni od wypadku. Dane udostępnione przez policję przerażają. Wśród miejsc zaznaczonych na mapie jest Miejska Górka w powiecie rawickim i Góra.