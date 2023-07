Szybka akacja służb. Citroen dachował na krajowej „dwunastce”

Do wypadku doszło wieczorem na krajowej „dwunastce” za Krzemieniewem. Kierowca citroena stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi, a później dachował.

We wtorek wieczorem zostaliśmy wezwani do wypadku. Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy samochód osobowy przewrócony na boku. Do naszych działań należało udzielenie osobie poszkodowanej, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uprzątnięcie resztek powypadkowych oraz neutralizacja wycieków - informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie.