Trzeba się pospieszyć. Ruszył program rehabilitacji dla seniorów w Lesznie Dariusz Staniszewski

Seniorzy są grupą, której nie trzeba namawiać do zabiegów. Tym bardziej, że program był już wcześniej realizowany - mówi Natalia Adler z Medicare Polska Dariusz Staniszewski Zobacz galerię (7 zdjęć)

Około 250 seniorek i seniorów z Leszna może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji prowadzonej w „Niezapominajce”. To efekt umowy zawartej pomiędzy samorządem a Medicare Polska. „Zainteresowanie seniorów jest bardzo duże i chociaż umowa podpisana jest do końca listopada, to całkiem mozliwe, że w połowie wakacji limit zostanie wyczerpany" mówi Monika Białasik z Medicare Polska.