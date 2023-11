Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułki. Sylwester w rytmie musicalowych szlagierów

Sylwestrowa „Magia musicali" w Teatrze Miejskim w Lesznie

We wtorek - 14 listopada 2023 roku najstarsi mieszkańcy na zaproszenie prezydenta Leszna zjawili się w Leszczyńskiej Galerii Książki. Okazją do spotkania był Leszczyński Dzień Seniora. Podczas…

Chociaż do Sylwestra pozostało jeszcze kilka tygodni, to nie wszędzie uda się wybrać na ostatnią chwilę. Teatr Miejski w Lesznie na kończący się 2023 rok przygotował coś specjalnego. Niespodzianką jest „Gala musicali" podczas której, jedni z najlepszych polskich aktorów musicalowych zaśpiewają muzyczne hity znane z musicali „Koty" i „Miss Sajgon".

Premierowe spektakle w Teatrze Miejskim w Lesznie

Do końca 2023 roku zostało tylko kilka tygodni, to na deskach teatru wystawione zostaną dwa premierowe spektakle. Premiere pierwszego z nich zaplanowano na sobotę - 25 listopada 2023 roku. Będzie to „Kolacja na cztery ręce" więcej informacji o spektaklu znajdziesz TUTAJ Zaś w niedzielę 3 grudnia swoją premierę będzie miał spektakl dla dzieci „A gdzie prezenty? Kufer świętego Mikołaja 2". Spektakl będzie grany na deskach teatru w Lesznie do 17 grudnia.