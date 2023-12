Sylwester z kawą i nie tylko. Nietypowa propozycja muzeum dla mieszkańców Leszna

Po Janie Jonstonie nadszedł czas na kolejnego wybitnego uczonego. 2024 został ogłoszony w Lesznie Rokiem Jana Metziga. To kolejna wyjątkowa postać, która żyła, tworzyła i działała w naszym mieście. W muzeum już trwają przygotowania. Mamy w zbiorach bardzo cenne eksponaty związane z Janem Metzigiem, będą one pretekstem do rozmaitych działań. Będziemy angażować mieszkańców Leszna do wspólnych działań - mówi Kamila Szymańska, dyrektorka Muzeum Okręgowego w Lesznie.