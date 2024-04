Gdzie jest zaginiony obraz z kościoła w Lesznie? Obraz zdobił kościół Świętego Krzyża przy placu Jana Metziga Dariusz Staniszewski

„Gdzie jest zaginiony obraz z kościoła św.Krzyża w Lesznie?" pyta się Marcin Błaszkowski, regionalista i doktor medycyny. Obraz Chrystusa do kościoła trafił pod koniec 19 wieku, a później ślad po nim zaginął. Regionalista przeprowadził małe śledztwo, pytając o obraz między innymi w Niemczech. Niestety, żaden trop prowadzący do zaginionego obrazu nie był właściwy. Zdobył tylko zdjęcie sprzed lat. M. Błaszkowski apeluje nie tylko do mieszkańców Leszna, aby dokładnie przyjrzeli się zdjęciu. „Może ktoś z Was kiedyś rozpozna zaginiony obraz z Leszna i przyczyni się do jego powrotu do naszego miasta" - dodaje.