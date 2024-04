Kradli towar z palet przed marketem w Lesznie. Zatrzymanym Gruzinom grozi surowa kara Dariusz Staniszewski

Kryminalni zatrzymali trzech Gruzinów, którzy ukradli towar z palety przed jednym z marketów w Lesznie. Złodzieje zostali zatrzymani we Wrocławiu. Grozi im do 5 lat więzienia. Do kradzieży doszło w zeszły wtorek - 23 kwietnia 2024 roku.