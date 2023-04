Gdzie są schrony w Lesznie? Strażacy wskazują takie miejsca. Będziecie zaskoczeni wynikami inwentaryzacji

Schrony w Lesznie - tak było kiedyś

Większości schrony kojarzą się z reliktem Zimnej Wojny. Wtedy zagrożenie wojną było na tyle namacalne, że budowano obiekty mające chronić mieszkańców przed zagrożeniami. Wiadomo, że w Lesznie znajduje się 28 takich obiektów. Najstarsze z nich wybudowano jeszcze przed 2 wojną światową. Pozostałe nie są dużo młodsze, bo pochodzą z przełomu lat 50 i 60 dwudziestego wieku. Najnowszy schron przeciwlotniczy w Lesznie zlokalizowano w okolicach ulicy Zamenhofa i mieści się on pod budynkiem lecznicy dla zwierząt.

Schrony przeciwlotnicze w Lesznie, gdzie szukać schronienia?

Po wybuchu wojny w Ukrainie, straż pożarna przystąpiła do inwentaryzacji budynków pod kątem miejsca, które może być wykorzystane jako schronienie. Pracowało nad tym 13 tysięcy strażaków. W specjalnej APLIKACJI którą opracowano już po inwentaryzacji, każdy może sprawdzić odpowiedni adres i znaleźć najbliższy schron, ukrycie albo miejsce doraźnego schronienia. Wystarczy wpisać adres lub skorzystać z automatycznej lokalizacji. Dodatkowo można wybrać rodzaj lub rodzaje punktów, które nas interesują oraz wyznaczyć promień, w jakim chcemy je wyszukać.

Kategorie obiektów w aplikacji Schrony

Obiekty służące ukryciu podzielono na 3 kategorie. Najważniejszą z nich są schrony- to hermetyczne miejsca, w których można się ukryć przed poważniejszymi zagrożeniami np. zagrożeniem atomowym. Kolejną kategorią są "miejsca ukryci" to niehermetyczne schrony. Takie, które nie spełniają wymagań dla schronu hermetycznego. A trzecią kategorią są "miejsca doraźnego schronienia". Są to z kolei piwnice, garaże podziemne czy szkoły. Ich konstrukcja ma być na tyle trwała, że można się tam schronić np. przed warunkami atmosferycznymi.