Przegląd prasy z tygodnia 30.06.2024. Co działo się w Lesznie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.06 a 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „MediaMarkt w „Starówce". Znana marka sprzedająca elektronikę trafiła do Leszna”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 MediaMarkt w „Starówce". Znana marka sprzedająca elektronikę trafiła do Leszna W czwartek - 27 czerwca 2024 roku, MediaMarkt otworzono w Lesznie. Sklep znajduje się w galerii handlowej Starówka. „Bardzo cieszymy się z tego, że MediaMarkt mogło pojawić się w Lesznie. Sklep, który dzisiaj otworzyliśmy w Lesznie, jest 81. sklepem w Polsce" mówił Maciej Dolega rzecznik prasowy znanej sieci handlowej. 📢 Rynki Śniadaniowe na początek wakacji 2024. Sobotnie śniadanie w pięknym parku w Lesznie Piękna wakacyjna pogoda dopisała podczas pierwszych w 2024 roku Rynków Śniadaniowych w Lesznie. Miejscówką wydarzenia był park na placu Tadeusza Kościuszki. Imprezę zaplanowano do godz. 14.00. „Kolejną edycję Śniadaniowych Rynków zaplanowaliśmy w sierpniu" mówi Anna Bartosz-Kosmala z leszczyńskiego magistratu.

📢 Wracają wakacyjne poranki z jogą. Wszyscy mogą czuć się zaproszeni Wracają wakacyjne poranki z jogą. Pierwsze spotkanie zaplanowano już w najbliższą niedzielę, 30 czerwca. Wszyscy mogą czuć się zaproszeni. Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Tygodniowa prasówka 30.06.2024: 23.06-29.06.2024 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ranking najpiękniejszych polskich plaż 2024 według Magazynu Travelist. Sprawdź które plaże zdobyły tytuł najpiękniejszych? [28.06.2024] Lato to idealny czas na odpoczynek nad morzem, a polskie wybrzeże kryje prawdziwe skarby. Magazyn Travelist przedstawił ranking dziesięciu najpiękniejszych polskich plaż, które zachwycają jakością wody, infrastrukturą, otoczeniem przyrodniczym oraz dostępnością dla turystów. Odkryjcie z nami, które miejsca warto odwiedzić tego lata, aby cieszyć się słońcem, pięknymi widokami i niezapomnianymi wspomnieniami.

📢 Ranking TOP 10 najczęściej wybieranych kurortów nad morzem. Sprawdź, gdzie jechać na wakacje 2024 [28.06.2024] Planowanie wakacji nad polskim morzem to ekscytujące zadanie dla wielu Polaków. Każdego roku tysiące turystów decyduje się na spędzenie swojego urlopu na wybrzeżu Bałtyku, szukając miejsca idealnego dla siebie. W tym artykule przedstawiamy TOP 10 najpopularniejszych nadmorskich miejscowości, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród wczasowiczów. Poznaj najlepsze kierunki na wakacje 2024, odkryj, jakie atrakcje czekają na Ciebie w tych miejscach i zdecyduj, gdzie spędzisz swój wymarzony urlop. 📢 Pociągiem bezpośrednio nad morze z Poznania? To możliwe! Sprawdź dokąd dojedziesz pociągiem w wakacje 2024 [28.06.2024] Planując wakacje nad Bałtykiem, warto rozważyć podróż pociągiem z Poznania. Rozbudowana sieć kolejowa umożliwia bezpośrednie dotarcie do popularnych nadmorskich kurortów. W 2024 roku pasażerowie mogą liczyć na komfortowe połączenia do Gdańska, Kołobrzegu, Świnoujścia, Ustki, Sopotu, oraz Helu. Poznaj szczegóły tych tras i dowiedz się, jakie atrakcje czekają na Ciebie po przyjeździe.

📢 Pociągiem nad morze z Poznania? Teraz jest to dużo łatwiejsze. Sprawdź jakie połączenia bezpośrednie znajdziesz nad morze [28.06.2024] Planując wakacje nad Bałtykiem, warto rozważyć podróż pociągiem z Poznania. Rozbudowana sieć kolejowa oferuje bezpośrednie połączenia do najpopularniejszych nadmorskich miejscowości. Dowiedz się, jakie kurorty są łatwo dostępne z Poznania i jakie atrakcje czekają na Ciebie po przyjeździe. 📢 Ranking najlepszych jezior i plaż w Wielkopolsce. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi? [28.06.2024] Planowanie wakacji z dziećmi wymaga szczególnej uwagi na miejsce, które spełni oczekiwania całej rodziny. W Wielkopolsce znaleźć można jeziora, które oferują nie tylko czystą wodę i bezpieczne warunki do wypoczynku, ale także liczne atrakcje dla dzieci, dostęp do toalet czy punktów gastronomicznych. Poznaj przewodnik po 10 najlepszych jeziorach w Wielkopolsce, polecanych przez internautów, które gwarantują udany wypoczynek nie tylko w weekend, ale przez całe wakacje.

📢 Odkryj najpiękniejsze jezioro w Wielkopolsce: Jezioro Miejskie w Puszczy Zielonka to idealne miejsce na wypoczynek. Sprawdź jak wygląda Cisza, spokój, piękne krajobrazy, i idealnie czysta woda – tak w skrócie można opisać Jezioro Miejskie znajdujące się w sercu Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka, niedaleko Murowanej Gośliny. To miejsce, które odwiedzający określają mianem "raju na ziemi", oferuje idealne warunki do wypoczynku i ucieczki od codziennej rutyny. 📢 Paznokcie 2024. Lato: neonowe paznokcie to prawdziwy hit tego sezonu Neonowe manicure na lato 2024: odkryj, dlaczego to hit sezonu! Wraz z nadejściem lata 2024, świat mody i urody z radością przyjmuje nowe trendy w stylizacji paznokci, a wśród nich królują neonowe manicure. Te jaskrawe, przyciągające wzrok kolory nie tylko dodają energii i pewności siebie, ale także stają się kluczowym elementem letnich stylizacji. Zanurz się w świecie neonowych paznokci i odkryj, dlaczego są one absolutnym must-have tego lata. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć i znajdź inspiracje na błyszczące w słońcu stylizacje!

📢 „Wieczorem lub jutro rano popłynie ciepła woda" obiecuje szef MPEC w Lesznie „Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj wieczorem popłynie ciepła woda, a jeśli nie dzisiaj, to już na pewno jutro rano" mówi Bartosz Rzeźniczak, szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie. Ciepłą wodę do części mieszkań w Lesznie zamknięto 24 czerwca i ta mało komfortowa sytuacja, gdy z nieba leje się żar, miała potrwać do 3 lipca 2024 roku. 📢 Samorząd Leszna nie zerwie umowy na modernizację pływalni Akwawit. Prezydent Grzegorz Rusiecki mówi o powodach decyzji Miasto nie wycofa się z modernizacji pływalni Akwawit w Lesznie. Tą informacją podzielił się z radą miejską, prezydent Grzegorz Rusiecki. Prezydent wyliczył szereg rzeczy, które nie zostały zrobione podczas przygotowania do modernizacji pływalni i podpisania umowy z przedsiębiorstwem Adamietz. Jednak wycofanie się z inwestycji mogłoby kosztować samorząd Leszna nawet 40 000 000 złotych.

📢 Tor wyścigowy na Alejach Konstytucji 3 Maja w Lesznie. Motocyklista pędził z ogromną prędkością w Lesznie W środę - 26 czerwca 2024 roku, z zawrotną prędkością 159 kilometrów pędził motocyklista Alejami Konstytucji 3 Maja w Lesznie. „Policjanci będą regularnie eliminować z dróg niebezpiecznych kierowców, stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu" mówi Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 📢 Soap Nails: Najgorętszy Trend na lato 2024 w manicure Soap Nails: Najgorętszy Trend na Lato 2024 w Manicure. W świecie manicure, lato 2024 przynosi ze sobą rewolucję w postaci Soap Nails - stylu, który łączy w sobie elegancję, prostotę i naturalny blask. Ten minimalistyczny, ale jednocześnie zachwycający trend, znany również jako "soapy nails", zdobywa serca miłośników pięknych paznokci, stawiając na wygląd, który imituje świeżość i czystość umytych mydłem dłoni. Poznajmy bliżej, czym są Soap Nails i jak samemu osiągnąć ten pożądany efekt.

📢 Modne fryzury na lato 2024: inspiracje dla każdej długości włosów [27.06.2024] Modne fryzury na lato 2024: krótkie, półdługie i długie włosy. Lato to idealna pora, by odświeżyć swój wygląd dzięki nowym fryzurom. Niezależnie od długości Twoich włosów, znajdziesz u nas inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać modnie i czuć się komfortowo przez ciepłe miesiące. Odkryj najnowsze trendy fryzur na lato 2024, które będą królować na ulicach i plażach. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, by znaleźć idealną fryzurę dla siebie. 📢 Sterta śmieci przy Henrykowskiej w Lesznie. Straż miejska ustaliła kto podrzucił śmieci Zamiast do PSZOKu starta gratów trafiła na Henrykowską w Lesznie. Strażnicy miejscy ustalili, kto odpowiada za podrzucenie śmieci po zawartości worków. „Sprawca został ukarany wysoką grzywną i zobowiązany do natychmiastowego uprzątnięciu terenu" słyszymy od municypalnych.

📢 Z Leszna do Boszkowa zieloną baną. Dworce kolejowe na trasie do letniska nad Jeziorem Dominickim Boszkowo - najpopularniejszą miejscowość wypoczynkową w okolicy Leszna znają wszyscy. Podczas wakacji, jeszcze w latach 90. pociągi wyruszające z Leszna do Boszkowa pełne były dzieci, nastolatków i dorosłych zamierzających spędzić kilka godzin nad Jeziorem Dominickim. Po drodze zielony piętrus zabierał pasażerów w Wilkowicach, Krzycku i Włoszakowicach, aby dotrzeć do niedużej stacji kolejowej w Boszkowie. Zobaczcie, jak prezentują się dworce kolejowe pomiędzy Lesznem a Boszkowem. 📢 Szok! Wąż pełzał po ulicy w centrum Lesznie. Na miejsce wysłano ekopatrol straży miejskiej Mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Kościelnej w ostatni poniedziałek - 25 czerwca 2024 roku, zaalarmowali straż miejską o wężu pełzającym w centrum Leszna. Na miejsce wysłano ekopatrol, który ma odpowiedni sprzęt i doświadczenie do tego, aby schwytać i co ważniejsze, we właściwy sposób zająć się gadem.

📢 Kradzież w klasztorze w Osiecznej. Złodziej przed kradzieżą poprosił o modlitwę zakonników z Osiecznej Policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Leszna, który wyłamał z klasztornej boazerii ściennej skarbonę z datkami wiernych i skradł ją w całości. Zanim doszło do kradzieży, to w pamiątkowej księdze zamieścił wpis, prosząc o modlitwę i wybaczenia. Grozi mu do 10 lat więzienia. 📢 Mężczyzna w Kościanie brutalnie pobił i okradł staruszkę. 78-letnia kobieta trafiła do szpitala, a agresywny mężczyzna do aresztu Agresywny mężczyzna brutalnie pobił staruszkę, a później ukradł jej torbę z telefonem, dokumentami oraz pieniędzmi wypłaconymi chwilę wcześniej w bankomacie. Kobieta po ataku trafiła do szpitala. 33-letni sprawca rozboju usłyszał zarzuty, a sąd wydał tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

