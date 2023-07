Jednodniowa wycieczka z dziećmi pociągiem z Poznania? To możliwe. Dokąd pojedziemy pociągiem z Poznania bez przesiadek?

Wycieczka pociagiem z dziecmi to świetna atrakcja zarówno dla rodziców jak i dla najmłodszych. Jednak trzeba się na nią odpowiednio przygotować by uniknąć niespodziewanych komplikacji.

Jak przygotować sie na wycieczkę jednodniowa pociagiem z małym dzieckiem?

Jeśli wybieracie się w podróż z dzieckiem, które miewa jeszcze drzemki, wybierz godzinę podróży akurat na czas spania dziecka. Kołysanie, ciągły terkot, to dobre warunki, by nasze najmniejsze dziecko odpoczęło w czasie podróży.

Jak wybrać miejsce naszej podróży?

Pociągiem z poznania. 10 idealnych miejsc na jednodniową wycieczkę

Przygotowaliśmy dla Was spis miejsc, do których dotrzemy ze stacji: Poznań Główny wraz z godzinami powrotnymi, tego samego dnia. Rozkład na dzień 20 lipca 2023.

Podróż pociągiem w praktyce

Gdzie zostawić samochód? Parking w Avenidzie

Dojeżdżając do Poznania samochodem, możemy zostawić go na cały dzień w parkingu Avenidy, C,D,E. Jest to parking trzypoziomowy z bezpośrednim dojściem do dworca.

Należy jednak zapamiętać miejsce postojowe, by uniknąć wieczornych poszukiwań auta. Dobrym sposobem jest zrobienie zdjęcia miejscu postojowemu. Koszt jaki uiścimy kończąc swój pobyt na parkingu Avenidy to 75zł.