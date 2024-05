Przegląd tygodnia z 5.05.2024 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 28.04 do 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Seniorzy z gminy Włoszakowice będą mogli skorzystać z systemu teleopieki. Z myślą o osobach starszych we Włoszakowicach ma zostać również utworzony dzienny dom pobytu. A to nie jedyne rozwiązania proponowane miejscowym seniorom.

Tłumy ludzi z całego regionu ściągają do Piły na Air Moto Show. To druga edycja największej tego typu imprezy w Polsce, która łączy fanów motoryzacji, lotnictwa i muzyki elektronicznej!

„Konstytucja Trzeciego Maja uczy nas tego, że krótka jest droga od tryumfu i chwały do dnia, w którym, to wszystko może być zniweczone" mówił podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Przemówienie wygłoszone przez Grzegorza Rusieckiego było pierwszym po złożeniu prezydenckiego ślubowania, które miało miejsce dzień wcześniej - 2 maja 2024 roku.

Zamknięte szlabany i wolno toczący się pociąg z ponad trzydziestoma wagonami mogły być powodem tragedii. Zdarzenie miało miejsce w czwartek - 2 maja 2024 roku na przejeździe kolejowym w Lesznie.

Majówka 2024 trwa! Wszyscy wiemy, że to ulubiony długi weekend wszystkich Polaków. Wielkie grillowanie, zwiedzanie i... odsypianie - to wszystko już się dzieje. Sprawdziliśmy, jak wygląda majówka okiem internautów. Oto najlepsze memy i demotywatory na te wyjątkowe dni. Zobacz - uśmiejesz się do łez!

W czwartek - 2 maja 2024 roku w Miejskim Ośrodku Kultury miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Leszna 9. kadencji. Ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. W pierwszym głosowaniu nowej rady wybrano prezydium. Przewodniczącym został Patryk Józefowicz, a jego zastępcami Jacek Matecki i Adriana Machowiak. Wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Adam Kośmider zgłoszony na wiceprzewodniczącego rady przez Prawo i Sprawiedliwość przegrał głosowanie.