Pożar traw w Lesznie obok miejskiego ciepłociągu. Dramatycznie sucho w lasach i nie tylko Michał Wiśniewski

Brak opadów i wysokie temperatury w Lesznie wzmagają zagrożenie pożarowe. We wtorek 21 maja 2024 strażacy gasili już pożar nieużytków w Lesznie niedaleko ulicy Wilkowickiej. Ogień zbliżał się do ciepłociągu MPEC. Po południu zapaliły się także trawy niedaleko lasu przy trasie z Bukówca Górnego do Włoszakowic. Nadleśnictwo Karczma Borowa w Lesznie apeluje o ostrożność.