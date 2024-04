Krzysztof Bosak i Anna Bryłka przyjechali do Leszna. Marsz Konfederacji do Parlamentu Europejskiego 2024 Dariusz Staniszewski

Wiec wyborczy z udziałem Krzysztofa Bosaka i Anny Bryłki rozpoczął w sobotę - 27 kwietnia 2024 roku, kampanię Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w Lesznie. „W PRL jak ktoś chciał zrobić karierę, to musiał zapisać się do PZPR, teraz, gdy ktoś chce zrobić karierę w Brukseli czy międzynarodowych korporacjach, to trzeba wyznawać politykę klimatyczną" mówił Krzysztof Bosak.