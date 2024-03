Są w cieniu, a zarabiają krocie. Finiszuje kadencja posłów do Parlamentu Europejskiego. Przypominamy, kogo wybrali mieszkańcy Leszna

Ogłoszono termin wyborów do Parlamentu Europejskiego

W kadencji 2019-2024 mieszkańców Wielkopolski i Leszna reprezentowało pięcioro europosłów. To Ewa Kopacz , Sylwia Spurek , Andżelika Możdżanowska , Leszek Miller i Zdzisław Krasnodębski . O tym, jak w 2019 roku wyglądało układanie list wyborczych do Parlamentu Europejskiego przeczytasz TUTAJ

Pieniądze po zakończeniu kadencji w PE

Wynagrodzenie europosła to prawie 10 000 euro brutto czyli ponad 7 500 euro na rękę. Dostają też ryczałt na utrzymanie biura, zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji w Europarlamencie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę. Ile wynosi emerytura europosła? Byli posłowie są uprawnieni do emerytury po ukończeniu 63. roku życia. Świadczenie emerytalne wynosi 3,5 procent wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, lecz w sumie nie więcej niż 70 procent uposażenia. Świadczenia emerytalne pokrywa budżet Unii Europejskiej.

Czy europoseł dostanie odprawę? Po zakończeniu kadencji europosłom, którzy nie zostali ponownie wybrani do Parlamentu Europejskiego, przysługuje odprawa w kwocie równej miesięcznej pensji za każdy rok sprawowania mandatu. Były eurodeputowany otrzymuje odprawę nie krócej niż przez 6 miesięcy oraz nie dłużej niż przez 24 miesiące, ale tylko do chwili, gdy obejmie on inną publiczną funkcję czy mandat w parlamencie krajowym albo przejdzie na emeryturę. Oznacza to, że nawet gdy były europoseł pełnił mandat przez część jednej kadencji, to i tak otrzymywać będzie odprawę przez pół roku.