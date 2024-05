Samochodem przez rynek. Przez centralny plac w Lesznie prowadziła droga z Poznania do Wrocławia

Trasa z Poznania do Wrocławia wiodła przez rynek w Lesznie

Droga ekspresowa S5 to jedna z najważniejszych tras w Polsce. Podczas komfortowej jazdy szeroką trasą z Wrocławia do Poznania, kierowcy powoli zapomnieli o starej i zatłoczonej drodze krajowej numer 5. Ale przecież to rozwiązanie komunikacyjne nie było jedynym, bo wcześniej droga z Poznania do Wrocławia prowadziła przez rynek w Lesznie.