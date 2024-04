Kontrole i jazda po kieliszku. Święta i po świętach na ulicach Leszna i powiatu leszczyńskiego

Od samego rana policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierowców. Mundurowi skontrolowano ponad 1500 osób kierujących pojazdami. Powodem masowej kontroli kierowców na ulicach Leszna i powiatu leszczyńskiego, były powroty do domów po świętach.

Trzech mężczyzn zdecydowało się wsiąść za kierownicę po wypiciu alkoholu. Ich wyniki stanu trzeźwości wynosiły od 0.75 promila do prawie 1.5 promila alkoholu w organizmie. Byli to mieszkańcy Leszna i powiatu leszczyńskiego w wieku od 24 do 32 lat. Wszyscy stracili prawa jazdy. W przyszłości będą musieli wyrabiać uprawnienia no nowo. Póki co, czeka ich rozprawa w sądzie. Grozi im do 3 lat więzienia i bardzo wysokie kary pieniężne - informuje Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.