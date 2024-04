Darmowe autobusy w Lesznie, ale nie dla wszystkich seniorów. Trzeba spełnić jeden istotny warunek

Kto może korzystać z darmowej komunikacji miejskiej w Lesznie?

Od 1 lipca 2024 roku wszyscy, którzy ukończą 70 lat, będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Jacek Domagała, dyrektor MZK wprowadzone rozwiązanie tłumaczy stabilną kondycją finansową Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Darmowy przejazd będzie możliwy do wszystkich miejscowości, w które docierają autobusy MZK. „Czy to będzie Rydzyna, Wilkowice, Święciechowa czy miejscowości w gminie Lipno, to pasażerowie uprawnieni do bezpłatnej komunikacji wszędzie dojadą za darmo" argumentował podczas dyskusji na Radzie Miejskiej Leszna, dyrektor Domagała.