Z aparatem po prowincji. Wystawa zatytułowana „Fotografowie wędrowni" zagościła w Leszczyńskiej Galerii Książki

Wystawa „Fotografowie wędrowni" zagościła w Leszczyńskiej Galerii Książki

Grupa fotograficzna Mistrzowie Fotografii działająca przy Centrum Kultury w Śmiglu została zaproszona do projekt Fotografowie Wędrowni. Chodziło w nim o to, aby dotrzeć do wszystkich dużych i małych miejscowości w gminie Śmigiel i zrobić zdjęcia mieszkańców.