Oficjalne otwarcie, a potem muzyka i zabawa. Wszystko w Galerii Książki w Lesznie

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie oficjalnie otwarta

Leszno od dawna szukało sposobów na budowę nowej biblioteki. Już w latach 70. pojawił się pomysł na budowę centrum kultury - w okolicy dzisiejszych Antonin. Innym pomysłem był kapitalny remont siedziby przy ulicy Bolesława Chrobrego z wykorzystaniem funduszy norweskich. Była koncepcja przenosin biblioteki do "Młynów" przy ulicy Przemysłowej czy do dawnej Szkoły Marketingu i Zarządzania. Pomysłów było dużo, ale zawsze na przeszkodzie do realizacji stawały pieniądze. Wreszcie samorząd otrzymał pieniądze z WRPO i za 25 milionów przebudowano opuszczony budynek szkoły przy placu Jana Metziga na potrzeby biblioteki.

Nową bibliotekę czytelnikom przekazano w czerwcu 2022 roku. Na oficjalne otwarcie gmachu trzeba było poczekać blisko rok. Do siedziby biblioteki zaproszono wielu gości, wśród nich Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Selina, marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka i leszczyńskich parlamentarzystów - Wiesław Szczepańskiego i Grzegorza Rusieckiego. Nie zabrakło licznej reprezentacji samorządu Leszna z prezydentem Łukaszem Borowiakiem na czele.

Dariusz Staniszewski