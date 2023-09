Dzieci machają do kierowców. Chodzi o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Policyjna akcja „Pomachaj kierowcy”

Ważne jest, aby kierowca pojazdu oraz pieszy w rejonie przejść dla pieszych nawiązali ze sobą kontakt wzrokowy. Gest w postaci pomachania ręką do kierowcy, a także nawiązanie z nim kontaktu wzrokowego może wpłynąć na bezpieczne przejście przez jezdnię - zwraca uwagę Izabela Czerwińska z wielkopolskiej policji.

Pośpiech, roztargnienie i brak wyobraźni mogą doprowadzić do wielu nieszczęść i tragedii na drogach, również w rejonie przejść dla pieszych. Zdarza się, że kierowca, szczególnie pojazdu ciężarowego może nie dostrzec pieszego, który znajduje się w tak zwanym „martwym polu”. Dochodzi też sytuacji, gdzie pieszy w sposób nieprawidłowy oceni sytuację na drodze i wtargnie pod nadjeżdżający pojazd.

Podjęte przez policję działania profilaktyczne polegają na obecności policjantów w rejonach najczęściej uczęszczanych przejść dla pieszych, zwłaszcza w rejonach szkół. Funkcjonariusze będą zachęcać pieszych, przede wszystkim dzieci do pomachania kierowcy i nawiązania z nim kontaktu wzrokowego, a następnie wspólnego przejścia przez jezdnię.

Mundurowi apelują do kierowców, aby dołączyli do akcji przez nawiązanie kontaktu wzrokowego i pomachanie do pieszego, który znajduje się w rejonie przejścia dla pieszych. Gest ten może spowodować, że pieszy upewni się, że jest widoczny dla kierowcy i w bezpieczny sposób przekroczy jezdnię.