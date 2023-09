Ekstremalny bieg dookoła żwirowni w Lesznie. W TorTurze 2023 bierze udział blisko 1 500 zawodników

Co czeka na zawodników w TorTurze 2023?

Podczas biegu z przeszkodami TorTura liczy się sprawność i odporność psychiczna. Na dystansie na zawodników czekają liczne przeszkody, których sforsowanie wymaga dużego wysiłku.

W TorTurze 2023 sprawdzi się ponad 1 400 zawodników i zawodniczek. Wszystkim dziękujemy za ogromne zainteresowanie. Cieszymy się, że z roku na rok zawody nabierają większego rozmachu - mówią organizatorzy TorTury.

Zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki biegną w trzech kategoriach: open, kids i forfun. Każda z nich cieszy się ogromną popularnością. Wystarczy spojrzeć na listy startowe. Starty zawodników, podzielonych na grupy, odbywają się co kilka – kilkanaście minut. Warunkiem zakończenia biegu z przeszkodami jest dotarcie do mety. Pomiar czasu dotyczy wyłącznie kategorii open. Wszystko to dzieje się wokół żwirowni w Zaborowie.