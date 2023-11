Dyrektor MOSiR z Leszna przenosi się do Unii Leszno

Sławomir Kryjom funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie objął w 2016 roku. Na to stanowisko mianował do prezydent Leszna Łukasz Borowiak. On też upublicznił dziś (w trakcie sesji Rady Miejskiej 30 listopada 2023), że Kryjom kończy pracę na stanowisku dyrektorskim MOSIR.

Przed sesją osobiście podziękowałem mu za siedem lat pracy w MOSIR w Lesznie. Wiem, że nie było łatwo w różnych działaniach. W najbliższych dniach obejmie funkcję dyrektora zarządzającego Unii Leszno – przyznał prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

Stanowisko dyrektora zarządzącego KS Unia Leszno zwalnia się po awansie pełniącego te obowiązki od prawie dwóch dekad Ireneusza Igielskiego. Igielski odchodzi z Unii Leszno na stanowisko przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego.

Prezydent Leszna nie wyjaśnił dziś w czasie sesji jak będzie wyglądała teraz obsada stanowiska dyrektorskiego w MOSIR. Najprawdopodobniej zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.