Bieg i marsz ,,aktywność jest kobieca'' w Lesznie. Specjalna edycja parkrun odbyła się w Karczmie Borowej

Parkurun to forma aktywności, która w Lesznie ma już dziesięcioletnią tradycję. W sobotę 9 marca 2024 była to już 481 edycja biegu. Tym razem z wyjątkowym przesłaniem. Miało ono związek z wczorajszym świętem – Dniem Kobiet.

Aktywność jest kobieca to nasze hasło i zarazem pomysł do zachęcenia kobiet do aktywności w każdej formie. Zawsze podkreślam, że nasza aktywność to bieg, chodzenie, marsz i trucht. Na starcie mamy panie i panów - mówi Beata Mikołajewicz z Fundacji Życie Cudem Jest, organizującej parkruny.