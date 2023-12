Bieg Sylwestrowy 2023 w Lesznie. 550 osób stanęło na starcie

39. edycję Biegu Sylwestrowego w Lesznie przygotowywano od wielu miesięc. - To wspaniała okazja do ruchu i spotkań ze znajomymi. Początkowo na starcie miało stanąć 400 osób, ale zainteresowanie było tak duże, że zwiększyliśmy liczbę uczestników do 550 – mówi nam Jarosław Zielonka, współorganizator biegu.