Idzie nawałnica! Sprawdź jak przygotować ogród na intensywne opady deszczu i porywisty wiatr w czasie burzy [30.06.2024]

Sprawdzenie i poprawa drenażu gleby

Drenaż ogrodu to system odprowadzania nadmiaru wody z gleby, który zapobiega gromadzeniu się wody na powierzchni oraz wokół korzeni roślin. Nadmiar wody może prowadzić do szeregu problemów, takich jak gnicie korzeni, zmniejszenie ilości tlenu w glebie oraz rozwój chorób grzybowych. Drenaż pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności, co sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin.