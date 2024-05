Jak dbać o ogród w czerwcu? Czerwiec to idealny czas na niektóre prace w ogrodzie. Co robić, by rośliny lepiej kwitły i rosły? Podpowiadamy

Czerwiec to miesiąc, w którym ogród tętni życiem i kolorami. Wysokie temperatury i dłuższe dni sprzyjają rozwojowi roślin, ale też wymagają od nas szczególnej uwagi i troski. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku, jak zadbać o swój ogród w czerwcu, aby cieszył oko przez całe lato. Poznaj najlepsze praktyki pielęgnacji, sadzenia i ochrony roślin, które pomogą Ci stworzyć piękny i zdrowy ogród.

Czerwiec to doskonały moment na intensywną pielęgnację ogrodu. Właściwe zabiegi w tym okresie mogą znacząco poprawić kwitnienie i wzrost roślin, przygotowując je na resztę sezonu. Czym warto zająć się w ogrodzie w czerwcu? Jakie prace są najważniejsze, by rośliny rosły zdrowo i bujnie? W tym artykule podpowiadamy, jakie czynności warto wykonać, aby cieszyć się pięknym ogrodem przez całe lato.

Trawnik w czerwcu wymaga szczególnej pielęgnacji

W czerwcu trawnik rośnie intensywnie, dlatego ważne jest regularne koszenie. Koszenie co tydzień pozwala utrzymać trawnik w dobrej kondycji i zapobiega rozwojowi chwastów.

Podlewanie trawnika jest kluczowe, zwłaszcza w okresach suszy. Najlepszą porą na podlewanie jest wczesny ranek lub wieczór, aby zminimalizować straty wody przez parowanie. Podlewając go, warto upewnić się, że trawnik jest równomiernie nawilżony. Należy jednocześnie unikać przelania, co może prowadzić do gnicia korzeni.

Jak radzić sobie z czasowymi zakazami podlewania w ogrodach?

W czasie suszy władze lokalne mogą wprowadzać zakazy podlewania podczas suszy, aby oszczędzać wodę. Zakazy te często obowiązują w określonych godzinach dnia lub mogą całkowicie zakazywać podlewania trawników. Ważne jest, aby być na bieżąco z lokalnymi przepisami.

W przypadku obowiązywania zakazów podlewania, warto zastosować alternatywne metody nawadniania. Jednym ze sposobów jest zbieranie deszczówki do specjalnych zbiorników i wykorzystanie jej do podlewania trawnika.

Sadzenie trawy odpornych na suszę gatunków może być długoterminowym rozwiązaniem. Trawy takie jak kostrzewa trzcinowa lepiej radzą sobie z okresami suszy i wymagają mniej wody do utrzymania zielonego koloru.

Pielęgnacja rabat kwiatowych

Usuwanie przekwitłych kwiatów stymuluje rośliny do wytwarzania nowych pąków i przedłuża okres kwitnienia. Regularne sprawdzanie rabat i usuwanie zwiędłych kwiatów oraz uszkodzonych liści, również stwarza lepsze warunki do późniejszego kwitnienia. Czerwiec, to świetny moment, aby przyciąć rośliny wieloletnie, które zakończyły kwitnienie.

W tym czasie, ważnym jest nawożenie rabat kwiatowych. Nawozy bogate w fosfor, wspierają rozwój kwiatów, a azot, pomaga im rosnąć zdrowo i silnie. Nawozy organiczne, takie jak kompost, mogą również dostarczyć roślinom niezbędnych składników odżywczych.

Sadzenie roślin w czerwcu

Czerwiec to doskonały czas na sadzenie kwiatów jednorocznych, takich jak:

begonie,

petunie czy

aksamitki,

mak,

nagietek,

Te rośliny szybko rosną i kwitną przez całe lato, dodając koloru i życia każdemu ogrodowi. Przed sadzeniem warto upewnić się, że gleba jest dobrze przygotowana i nawodniona. Natomiast jeśli chodzi o warzywa, przez pierwsze dwa tygodnie czerwca, można śmiało sadzić do gruntu:

pomidory

cukinię

kapustę, jej późne odmiany

brokuł

seler naciową

ogórki

mięta

bazylia

By warzywa i kwiaty, miały szansę wyrosnąć, należy je regularnie podlewać i nawozić, to wystarczy, by zapewnić im optymalne warunki do wzrostu.

Przycinanie krzewów

Przycinanie pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich kształt. Czerwiec to czas, kiedy możemy przyciąć krzewy, które zdążyły już przekwitnąć, są to między innymi:

forsycja - po zakończeniu kwitnienia, przycinanie forsycji pozwala na utrzymanie jej kształtu oraz stymulację wzrostu nowych pędów.

berberys - regularne przycinanie berberysu pomaga w utrzymaniu zwartego pokroju oraz zdrowia krzewu. Cięcie polega na usunięciu starych, suchych i przekwitniętych pędów.

jaśminowiec - zaraz po kwitnieniu można przyciąć jaśminowiec, aby pobudzić go do tworzenia nowych pędów i kwiatów na przyszły rok.

Czerwiec to ważny miesiąc dla każdego ogrodnika. Regularne koszenie trawnika, pielęgnacja rabat kwiatowych, sadzenie nowych roślin oraz ochrona przed szkodnikami to tylko niektóre z zadań, które czekają na Ciebie w tym miesiącu. Pamiętaj o regularnym podlewaniu i nawożeniu, aby Twój ogród był zdrowy i piękny przez całe lato.

