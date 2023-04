Jak ożywić starówkę? Mieszkańcy Leszna sypią pomysłami

Wymarłe śródmieście Leszna

Od lat centrum Leszna świeci pustkami. Puste lokale do wynajęcia straszą już od dość dawna, ale w ostatnim okresie jest ich jeszcze więcej. Spacerując można zauważyć, że na handlowej mapie brakuje sklepów funkcjonujących przez całe dziesięciolecia - zielarskiego, a zamiast ekskluzywnego butiku z galanterią skórzaną przy deptaku jest second hand.

"Fajnie tylko szkoda, że nie ma czego oglądać z góry" - napisała komentatorka Sylwia. "Tak przyjdą, może wciągną loda lub kebsa, ale będzie już problem, bo nie przyjadą, bo nie ma miejsc parkingowych i do póki ich nie będzie, to starówka będzie zdychać" czytamy w kolejnym komentarzu. Swoją receptę na ożywienie centrum Leszna ma Patrycja, jej zdaniem należy obniżyć czynsz płacony przez sklepikarzy "Zmniejszyć cenę lokali, które stoją puste. Chętnie ludzie by wynajmowali, ale nie za ta kwotę. Przez to starówka upadła, bo sklepy się zamykają."