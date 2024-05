Początek kadrowych zmian w Lesznie po wyborach. Pierwsza z pracą pożegnała się dyrektor komunalki

Nowe władze Leszna dopiero zaczynają kierować miastem. W czasie majówki został zaprzysiężony prezydent Grzegorz Rusiecki,a nowi radni złożyli ślubowania. Formalnie do właśnie poniedziałek 6 maja 2024 jest pierwszym dniem pracy nowej ekipy rządzącej Lesznem.

Ostatnio w Lesznie głośno zrobiło się o sprawie mieszkania, które przydzieliło radnej (dziś już byłej radnej Leszna) Lidii Baksalary. Sprawę ujawnił najpierw w piśmie do władz Leszna były wicedyrektor MZBK, a na ostatniej sesji poprzedniego samorządu głośno mówiła o tym radna Stefania Ratajczak.

Z jej słów (oraz pisma byłego pracownika MZBK, do którego dotarła nasza redakcja) wynika, że radna Lidia Baksalary otrzymała od miasta możliwość zamiany mieszkania przy ulicy Jeziorkowskiej na inne mieszkanie - w centrum Leszna - przy Dąbrowskiego.

Pani radna otrzymała to mieszkanie z możliwością wykupu, ale wcześniej na koszt MZBK zostało one wyremontowane za kwotę około 60 tysięcy złotych – ujawnia były pracownik MZBK w piśmie kierowanym do władz Leszna.