Prasówka z kwietnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Lesznie? Bądź na bieżąco

28 kwietnia 2024 to niedziela handlowa. To jedna z zaledwie kilku okazji w roku do zrobienia zakupów także w niedzielę. W Lesznie klienci chętnie korzystają z tej okazji. Zwłaszcza, że w mieście od dwóch dni mamy nowy duży obiekt handlowy – galerię Starówka w centrum miasta.

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w sobotę - 27 kwietnia 2024 roku w bibliotece Ratuszowa w Lesznie. Krystyna Grys, autorka ponad dwudziestu tomików wierszy, obchodzi 31. rocznicę literackiego debiutu. Benefis poprowadził Ryszard Biberstajn.

Wiec wyborczy z udziałem Krzysztofa Bosaka i Anny Bryłki rozpoczął w sobotę - 27 kwietnia 2024 roku, kampanię Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w Lesznie. „W PRL jak ktoś chciał zrobić karierę, to musiał zapisać się do PZPR, teraz, gdy ktoś chce zrobić karierę w Brukseli czy międzynarodowych korporacjach, to trzeba wyznawać politykę klimatyczną" mówił Krzysztof Bosak.