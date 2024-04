Przegląd prasy z tygodnia 28.04.2024. Co działo się w Lesznie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Leszno, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w sobotę - 27 kwietnia 2024 roku w bibliotece Ratuszowa w Lesznie. Krystyna Grys, autorka ponad dwudziestu tomików wierszy, obchodzi 31. rocznicę literackiego debiutu. Benefis poprowadził Ryszard Biberstajn.

Wiec wyborczy z udziałem Krzysztofa Bosaka i Anny Bryłki rozpoczął w sobotę - 27 kwietnia 2024 roku, kampanię Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w Lesznie. „W PRL jak ktoś chciał zrobić karierę, to musiał zapisać się do PZPR, teraz, gdy ktoś chce zrobić karierę w Brukseli czy międzynarodowych korporacjach, to trzeba wyznawać politykę klimatyczną" mówił Krzysztof Bosak.